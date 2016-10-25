У Суркова заявляють, що листи з його пошти вигадка СБУ

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 18:34

Політолог близький до радника президента Росії Владислава Суркова Олексій Чеснаков заявив, що так звані "листи Суркова" є прикладом грубої підробки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок. 

"Нічого крім сміху такі "творчі знахідки" СБУ викликати не можуть. Спростовувати їх - тільки привертати зайву увагу до авторів-ідіотів", - написав він.

"Якщо уважно перечитати опублікований "Кіберхунтой" документ, то стає зрозуміло, що відреагувати можна. Наприклад внести в підручники для піарників як приклад некомпетентності і грубої підробки", - додав Чеснаков.

За його словами у Суркова ніколи не було "електронної пошти на приватному сервері".

Чеснаков висунув версію, що подібна публікація розрахована на боротьбу влади з опозицією в самій Україні.

Як відомо, СБУ призначила розслідування у справі про нібито листи Суркова, які були опубліковані 23 жовтня, і вже встановила автентичність більшості з них.

Українська правда

Теми: СБУ Росія ЗМІ
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Коментарі — 1
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IP: 195.138.81.---Kotia25.10.2016 19:34
Це як протоколи сіонських мудреців : ніби все правда, але насправді - підробка
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