Начальник колонії, де сиділа Тимошенко, застрелився – джерело
Екс-начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван Первушкін, який очолював установу, коли в ній утримувалася лідер ВО "Батьківщина", екс-прем'єр Юлія Тимошенко, звів рахунки з життям.
Про це повідомляє у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело, наближене до правоохоронних органів.
"Він застрелився", – повідомив співрозмовник агентства.
У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області підтвердили інформацію про самогубство екс-співробітника Державної пенітенціарної служби.
"Про подію в Дергачівський відділ поліції повідомила дружина загиблого. Правоохоронцями встановлено, що 23 жовтня ввечері жінка виявила в гаражі в селищі Березівське свого 55-річного чоловіка з пораненням щелепи. При виїзді за адресою були вилучені речові докази – травматичний пістолет, який належав загиблому", – сказали у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі кваліфікували те, що сталося, як самогубство.
Як відомо, Іван Первушкін був начальником Качанівської виправної колонії в Харкові, де з 30 грудня 2011 року відбувала покарання екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яку Печерський райсуд Києва засудив до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ в 2009 році.
У вересні 2012 року Первушкін звільнився за власним бажанням.
22 лютого 2014 року Тимошенко була звільнена, після того як Верховна Рада прийняла відповідне рішення більшістю голосів.
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