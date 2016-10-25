В АП назвали заяву Онищенка "брудною вигадкою"

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 19:01

Твердження нардепа "Волі народу" Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні організованої злочинної групи та низці важких злочинів, не відповідають дійсності.

Про це заявили у прес-службі Адміністрації президента, прокоментувавши слова Онищенка про те,що останні два роки він фінансував лише президента Петра Порошенка.

"Це вже не перший випадок поширення ним брудних вигадок на адресу Президента України. Він політизує свою кримінальну справу і намагається видати себе за жертву політичних репресій", - йдеться у повідомленні.

В АП розраховують, що Національне антикорупційне бюро "максимально швидко розслідує та передасть до суду справу Онищенка".

Як відомо, Онищенка і ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвідобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Українська правда

Теми: Адміністрація президента Онищенко
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