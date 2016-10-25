Киян просять закрити вікна і не ходити під тополями через вітер

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 20:33

У Києві в середу, 26 жовтня, вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2°, вдень - 2-4° тепла.

У Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища радять щільно зачинити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Під час перебування на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей та інших надзвичайних подіях негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Інтерфакс-Україна

Теми: погода Київ
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