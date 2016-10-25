У "Волі народу" розповіли, коли депутатська група припинить існування

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 21:28

Голова депгрупи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявляє, що вихід із політоб'єднання Юрія Шаповалова не є несподіванкою.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"Наша депутатська група в основному складається з мажоритарників. (...) Вихід Шаповалова не є несподіванкою. Політичну міграцію ніхто не відміняв. Однак загалом ситуація всередині групи не змінилася, кожен робить свою роботу", - повідомив Москаленко.

"Щодо майбутнього "Волі народу", то ми запропонували низці депутатів-мажоритарників увійти до групи. Якщо вони погодяться, то група буде збережена. У випадку, коли це не відбудеться, де-юре "Воля народу" припинить існування, водночас де-факто й надалі ми будемо триматися разом у нинішньому складі", - додав він.

Як відомо, згідно з регламентом Верховної Ради, депутатська група у парламенті не може бути меншою за найменшу фракцію політичної партії.

Наразі, найменша кількість депутатів входить у фракцію партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко та Радикальної партії Олега Ляшка - по 21 нардепу у кожній.

21 жовтня депутат Юрій Шаповалов вийшов з групи "Воля народу" в Верховній Раді, наразі у цьому об'єднанні нараховується 18 депутатів.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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