Горбатюк пішов на лікарняний і каже, що докори Луценка безпідставні

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 22:29

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк наразі перебуває на лікарняному.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Горбатюк зліг на лікарняний, однак на інтерв'ю прийшов. Каже, що Луценко відібрав у нього кримінальні провадження, в яких є економічний інтерес, а залишив тільки розстріли на Майдані. (...) Горбатюк стверджує, що всі звинувачення на його адресу огульні - добився десятків обвинувальних актів, міг ще більше, але не дають", - зазначають журналісти.

Сам Горбатюк переконує, що звільнення не боїться.

"Хай звільняють мене. У мене здоров'я немає. Я за справи переживаю тут. Подивіться звіт, скільки зроблено. Після того я ще буду доводити всіляким брехунам, що я погано працюю", - заявив він.

Як відомо, Генпрокурор Юрій Луценко розкритикував роботу Горбатюка.

Теми: Генпрокуратура
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