У черзі на кордоні з Польщею стоять майже 900 автомобілів

Станом на 22:00 25 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею в чергах стоять 890 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 300 машин, "Рава-Руська" - 150, "Ягодин авто" - 130, "Краковець" - 100, "Угринів" - 100, "Грушів" - 60, "Шегині" - 50.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною і Словаччиною автомобільних черг немає.