Геращенко: За час боїв на Донбасі загинули майже 500 жінок і 70 дітей

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Середа, 26 жовтня 2016, 01:27

На Донбасі з 2014 року в результаті російської військової агресії загинули 495 жінок і 68 дітей.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила в ході свого виступу в Раді безпеки ООН.

"Протягом двох останніх років на Донбасі загинули 495 українських жінок... З початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 дитини отримали поранення", - повідомила вона.

Також, за словами Геращенко, на Донбасі загинули 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких дві жінки.

"Через війну 1937 дітей стали сиротами. Вдовами залишились 1213 жінок, а 1975 жінок втратили своїх синів. Іще 142 жінки чекають на звільнення із полону ОРДЛО свої рідних", - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що особливо складною залишається ситуація з порушенням прав жінок і дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Російські окупаційні війська і їх найманці беруть в полон українських жінок. За даними Служби Безпеки України у полон бойовиків ОРДЛО протягом двох років російської агресії було взято 238 жінок. На даний момент 233 жінки було знайдено та звільнено зусиллями українських уповноважених органів, та іще 5 жінок наразі перебувають у полоні", - йдеться в повідомленні.

"За даними правозахисників кожна 4-та особа, яка перебувала в ув’язненні у проросійських бойовиків, піддавалася ґендерно-обумовленому насильству або стала свідком такого насильства. Правозахисники зазначають, що сексуальне насильство використовують як частину тортур - щоб посіяти паніку та страх серед військовослужбовців та населення", - додала Геращенко.

Також Геращенко заявила, що в Україні налічується 1 млн 700 тис переселенців, близько 900 тис з них - жінки, 236 тис - діти.

"У зв'язку з наведеними фактами хотіла б у черговий раз повторити звернення України до ООН - включити в сферу діяльності відповідних мандатів Організації проблеми сексуального насильства в ході спровокованого Росією збройного конфлікту на сході України", - підкреслила вона.

Теми: Геращенко Донбас
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