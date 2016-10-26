АТО: Бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку бойовики били 24 рази.
У районах Старогнатівки, Лебединського, Павлопіля сепаратисти відкривали вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї. Біля Водяного, Красногорівки, Гнутового і Тарамчука обстріли велися з мінометів калібру 82 мм.
По укріпленнях ЗСУ в Широкиному бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. По Мар'їнці крім мінометів, терористи били з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Також там "працював" снайпер.
На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.
"В напрямку Станиці Луганської та Новоолександрівки окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях поблизу Богуславського – зі ствольної артилерії калібру 122мм", - відзначили в штабі.
На Донецькому напрямку бойовики продовжують обстріли по Авдіївці. За минулу добу сепаратисти 5 разів відкривали вогонь в цьому районі, використовуючи різну зброю, в тому числі міномети, гранатомети різних систем і кулемети.
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