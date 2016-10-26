Бойовики стріляли по "Мар'їнці" – прикордонники зберігали тишу

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Середа, 26 жовтня 2016, 09:44

Увечері у вівторок, 25 жовтня, бойовики стріляли зі стрілецької зброї по контрольному посту "Мар'їнка", українські бійці не постраждали.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вчора ввечері російсько-терористичні війська здійснили обстріл позицій прикордонників. О 20.45 вони з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка, відкрили вогонь в напрямку контрольного посту "Мар`їнка". Терористи використовували стрілецьку зброю", – йдеться у повідомленні.

На той час пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися.

"Ніхто з українських захисників не постраждав. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали", – інформує ДПСУ.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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