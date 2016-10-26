Київ буде домагатися визнання лінії розмежування за Мінськом-1

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Середа, 26 жовтня 2016, 10:57

Українська сторона продовжить відстоювати лінію розмежування на Донбасі, яка була зафіксована в Мінську 19 вересня 2014 року.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно наполягаємо на поверненні до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року. Адже є суттєва різниця між лінією від 19 вересня 2014 року й 15 лютого 2015 року, коли майже 1,5 тисячі кв. км було захоплено російськими бойовиками", – сказав він.

За словами Єлісеєва, важливо, що в Берліні сторони визнали: базовими для врегулювання на Донбасі є всі три домовленості, раніше досягнуті в рамках "мінських переговорів".

"Для нас це принципово, адже російська сторона підбивала на ревізію цієї лінії й на її невизнання", – сказав заступник голови АП.

"Ми будемо домагатися того, щоб на прикладі Дебальцевого почати демілітаризацію, поновити функціонування всіх органів місцевого самоврядування, налагодити там нормальне життя. Це наша територія, яка по лінії від 19 вересня, має бути під українським контролем", – наголосив він.

"Звісно ж, дане питання викликало негативну реакцію російської сторони, тому ця тема буде нелегкою під час обговорень", – додав Єлісеєв.

Теми: Донбас Мінські угоди АТО війна сепаратизм
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