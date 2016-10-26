"Дорожня карта" має визначати умови виборів на Донбасі – АП

"Дорожня карта" імплементації Мінських угод повинна містити чіткі умови для призначення виборів на окупованих частинах Донецької й Луганської областей.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"І знову я повернуся до проекту "дорожньої карти". Саме в ній має бути зазначено, що першочерговою вимогою для внесення в український парламент цього законопроекту має стати виконання цілої низки умов безпеки", – сказав він.

За словами Єлісеєва, тільки коли буде гарантія того, що російські сили й зброя не проникають до України, після виконання інших умов у сфері безпеки парламент може призначати дату місцевих виборів на Донбасі.

"Після цього дається ще 90 днів для підготовки до виборів у відповідності зі стандартами ОБСЄ. І протягом цього періоду повинні поновити свою роботу й активно функціонувати на місцях українські ЗМІ, вільно вестися агітація українськими політичними партіями", – сказав представник АП.

Також, за його словами, впродовж цих 90 днів на Донбасі не повинно бути жодного пострілу, має чітко дотримуватися режим припинення вогню.

"ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини – ред.) має провести свою оцінну місію, за результатами якої надати свій висновок про те, що всі необхідні для демократичних виборів умови дотримано, і вони можуть бути проведені у встановлений термін", – пояснив Єлісеєв.

"Одним словом, для проведення виборів мають бути виконані всі необхідні умови з дотриманням демократичних стандартів ОБСЄ й відповідно до українського законодавства", – сказав він.

На запитання про участь нинішніх лідерів т.зв. "ЛНР" і "ДНР" у виборах Єлісеєв відповів: "Сам проект закону повинен виходити від українського парламенту, обговорюватися й голосуватися в стінах (Верховної) Ради".

За його словами, лише Верховна Рада як законодавчий орган України має прийняти рішення про цей виборчий процес.

"Експерти відповідно до домовленостей як у мінському, так і нормандському форматах лише відпрацьовують модальності проведення виборів у відповідності зі стандартами ОБСЄ/БДІПЛ і на засадах українського законодавства. Але рішення приймає український парламент", – наголосив Єлісеєв.

"Тому хочу заспокоїти тих, хто заявляє про нібито голосування невідомого закону про вибори вже завтра: ні, це буде винятково парламентський закон", – заявив він.