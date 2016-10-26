ОБСЄ з'ясовує, чи готові її члени до поліцейської місії на Донбасі

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Середа, 26 жовтня 2016, 11:43

Секретаріат ОБСЄ звернулися до держав-членів Організації з проханням надати пропозиції щодо мандату можливої поліцейської місії на Донбасі і про готовність зробити внесок у її функціонування.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми виходимо з того, що для забезпечення безпеки виборчого процесу на території Донбасу має бути розміщена спеціальна озброєна поліцейська місія ОБСЄ", - заявив він.

"Причому вона повинна функціонувати до виборів, під час їх проведення і в так званий перехідний період, поки українська влада не відновить повністю контроль над українсько-російським кордоном. І, звичайно ж, все це ми повинні прописати в "дорожній карті (імплементації Мінських домовленостей - ІФ) ", - сказав Єлісєєв.

За його словами, роль цієї міжнародної місії буде ключовою, а ідею такої збройної місії ОБСЄ на зустрічі в Берліні підтримав в тому числі і російський президент.

"Хоча, справедливості заради слід визнати, що ще зберігаються різночитання щодо цілого ряду аспектів її майбутнього мандата, озброєння і зон розміщення", - зазначив Єлісєєв.

Він пояснив, що на даному етапі потрібно активізувати роботу у Відні в рамках ОБСЄ для того, щоб знайти консенсус серед усіх 57 країн-членів ОБСЄ щодо мандата такої місії.

"Звичайно, ми починаємо цей процес не з чистого аркуша, адже протягом останніх місяців у Відні йшла дискусія з приводу її можливих модальностей і параметрів. Українська сторона ще півроку тому представила своє бачення такої місії", - підкреслив він.

Єлісєєв додав, що аналітичні центри при ОБСЄ підготували свої деякі сценарії і варіанти.

"Більш того, секретаріат ОБСЄ і німецьке головування звернулося до держав-членів ОБСЄ надати свої пропозиції з приводу мандата такої місії і готовності зробити внесок в її функціонування", - повідомив Єлісєєв.

"Ми будемо прагнути зробити так, щоб здійснити ці плани якомога швидше: адже між прийняттям мандата і безпосереднім розгортанням такої місії проходить чимало часу", - сказав Єлісєєв.

Зараз в ОБСЄ головує Німеччина. Однак з січня 2017 року повноваження голови в ОБСЄ від Німеччини перейдуть Австрії.

Більше про зустріч "нормандської четвірки" в Берліні можна прочитати тут.

Теми: Донбас ОБСЄ Росія
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