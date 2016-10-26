Гройсман поскаржився, що не міг зайти в систему е-декларацій до 2.30 ночі

00
1
Середа, 26 жовтня 2016, 11:55

Прем'єр-міністр України Вололимир Гройсман обіцяє внести свою декларацію в систему електронного декларування після засідання уряду, якщо не буде технічних проблем.

Про це він заявив на засіданні Кабміну у середу.

"У мене майже повністю готова електронна декларація. Я зараз після засідання уряду, як тільки буде можливість і не буде проблем технічних... (її внесу – ред.). Вчора до пів на третю ночі ми намагалися ввійти в систему і це було неможливо, але що найважливіше якраз до пів на 3 ми знайшли рішення по мінімальній заробітній платі і це означає, що це був добрий час", – сказав Гройсман.

Як повідомлялося, 19 жовтня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що заповнив свою декларацію вже на 90%.

Роман Кравець, УП

Теми: Гройсман декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Україні створили інтерактивну карту вирубки дерев 26 жовтня 2016, 11:48
Гройсман каже, що 38 мільярдів від НБУ не розгойдають гривню 25 жовтня 2016, 10:24
Гройсман розкритикував депутатів за те, що збільшили зарплати собі 24 жовтня 2016, 22:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND26.10.2016 12:24
Якщо в НАБУ проблеми з е-деклараціями то це їх проблеми. Я не програміст і не ІТішник. Сайт не відповідає тому клав болт на ті е-декларації. А панам депутатм - салют і порада думати не дупою коли приймаєте доленосні рішення. Не можна було щоб кожний реєструвався сам без всіляких ключів і заповнював декларацію а не кросворд від НАБУ.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Громадянам розсилатимуть СМС про спроби захоплення нерухомості
Лідер виборів у Молдові пояснив заяву про "російський Крим"
ОБСЄ з'ясовує, чи готові її члени до поліцейської місії на Донбасі
Гройсман анонсував підвищення "мінімалки" до 3200 гривень
Усі новини
Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей

ФОТО

Мосійчук одружився з таємничою брюнеткою