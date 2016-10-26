Гройсман поскаржився, що не міг зайти в систему е-декларацій до 2.30 ночі

Прем'єр-міністр України Вололимир Гройсман обіцяє внести свою декларацію в систему електронного декларування після засідання уряду, якщо не буде технічних проблем.

Про це він заявив на засіданні Кабміну у середу.

"У мене майже повністю готова електронна декларація. Я зараз після засідання уряду, як тільки буде можливість і не буде проблем технічних... (її внесу – ред.). Вчора до пів на третю ночі ми намагалися ввійти в систему і це було неможливо, але що найважливіше якраз до пів на 3 ми знайшли рішення по мінімальній заробітній платі і це означає, що це був добрий час", – сказав Гройсман.

Як повідомлялося, 19 жовтня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що заповнив свою декларацію вже на 90%.

Роман Кравець, УП