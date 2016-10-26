Петренко скаржиться, що два дні не може зберегти чорновик е-декларації

Міністр юстиці Павло Петренко поскаржився, що не може зберегти чорновий варіант своєї е-декларації і подати її.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу.

"Прем'єр-міністр казав, що до пів на третю не міг внести свою декларацію. Я можу зазначити, що в мене шість разів зникав чорновик декларації і два дні підряд я з фахівцями намагаюся зберегти текст і подати", - сказав він.

"Я сподіваюся, що з усіма незручностями ми сьогодні справимося і після прем'єр-міністра подадуть свої декларації всі члени уряду", - додав Петренко.

Як відомо, у вівторок НАЗК заявило, що сайт Національного агентства із запобігання корупції працює нестабільно через вкрай високу кількість звернень до нього.