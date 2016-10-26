Кабмін виділив 20 пораненим на Майдані по 70 тисяч гривень

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Середа, 26 жовтня 2016, 12:56

Кабмін виділив 1 млн 414 000 гривень на виплату одноразової допомоги 20 громадянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості на Євромайдані з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляють "Українські новини".

Таким чином, кожен потерпілий отримає одноразову допомогу в розмірі 70 700 гривень.

Як відомо, раніше Кабмін виділив 13 млн гривень одноразової допомоги людям, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості у ході Євромайдану.

Кабмін здійснює такі виплати регулярно.

Теми: Майдан Кабінет міністрів
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