У Миколаєві з сутичками і поліцією блокували прихильників Медведчука

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Середа, 26 жовтня 2016, 13:14

У Миколаєві активісти заблокували в їдальні облдержадміністрації учасників "Південного форуму", організованого прихильниками "Українського вибору" Віктора Медведчука.

Про це у середу повідомляють Укрінформ і місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією, між двома групами людей стоїть кордон поліції в повній амуніції.

"В адміністрацію зайшли сепаратисти, яких охороняє поліція. Ми хочемо туди увійти, а нас не пускають. Ми знаємо, що форум начебто присвячений питанням децентралізації, але впевнені, що там лунатимуть проросійські лозунги", - розповідають активісти, які зібралися біля приміщеня їдальні.

 

Заспокоїти присутніх вийшов начальник ГУНП в Миколаївській області Юрій Мороз.

За словами Мороза, голова обласної ради Вікторія Москаленко підписала згоду на проведення "Південного форуму", але потім це рішення скасували.

 

Згодом у приміщення впустили частину активістів, серед яких були представники "Свободи" та громадського корпусу "Азов".

Між ними і начебто людьми від "Українського вибору" спалахнула словесна перепалка, штовханина.

Вказується, що наразі учасники форуму розійшлися, але поліція не залишає приміщення ОДА.

 

Як пише місцеве видання "Шиповник", форум проходить під проводом глави Миколаївської територіальної ради "Українського вибору" Максима Невєнчанного.

Теми: Медведчук Миколаїв сепаратизм
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Коментарі — 2
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IP: 46.211.205.---Basta1326.10.2016 14:32
После того что эти тваpи сделали с нашим Крымом и Донбасом, их нужно живьем сжигать!
А не заключать договора на проведение их шабашей в зданиях госадминистраций
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IP: 46.201.34.---свояк26.10.2016 13:40
Хто такий Медведчук навіть безхатченки знають .Не знають мешканці Миколаєва і їхня славна поліція.Шкода .
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