Бойовики заявили про захоплення активістки "Правого сектору"

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Середа, 26 жовтня 2016, 13:13

Донецькі бойовики повідомили про затримання активістки "Правого сектора" Лілії Коц на підконтрольній їм території.

"Затримана Коц Лілія Романівна, 24.05.1988 року народження, громадянка України, уродженка села Новий Роздол Львівської області", – сказав журналістам представник донецького "МГБ", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Коц прибула за завданням "Правого сектора" і ОУН "з метою організації викрадення військовослужбовця Збройних сил ДНР".

Він додав, що в період з червня 2015 року по квітень 2016 року Коц проходила підготовку в місцях дислокації ДУК "Правий сектор" в Маріуполі та "ОУН" в селі Шарківщина Полтавської області.

На каналі донецького "МГБ" в YouTube також з'явилося відео зі свідченнями Коц.

Теми: АТО Правий сектор "ДНР"
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