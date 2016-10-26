Бойовики заявили про захоплення активістки "Правого сектору"
Донецькі бойовики повідомили про затримання активістки "Правого сектора" Лілії Коц на підконтрольній їм території.
"Затримана Коц Лілія Романівна, 24.05.1988 року народження, громадянка України, уродженка села Новий Роздол Львівської області", – сказав журналістам представник донецького "МГБ", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Коц прибула за завданням "Правого сектора" і ОУН "з метою організації викрадення військовослужбовця Збройних сил ДНР".
Він додав, що в період з червня 2015 року по квітень 2016 року Коц проходила підготовку в місцях дислокації ДУК "Правий сектор" в Маріуполі та "ОУН" в селі Шарківщина Полтавської області.
На каналі донецького "МГБ" в YouTube також з'явилося відео зі свідченнями Коц.
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