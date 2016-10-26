Савченко потрапила в Росію з другої спроби – через Мінськ

Народний депутат Надія Савченко, яка провела 2 роки в російському полоні, 26 жовтня потрапила до Росії з другої спроби.

Про це розповів адвокат Ілля Новіков, який її супроводжує.

За його словами, спочатку Савченко вилетіла до Мінська. Помічник Новікова мав довезти українку до Москви на власному авто. Однак, на кордоні машину зупинили:

"Савченко спершу на три години зупинили в машині на трасі Мінськ-Москва, і в результаті не пустили в РФ, потім вона вирішила повернутися до Мінська і летіти літаком", – зазначає Новіков.



"А в проміжку у нас був відбір документів у неї і у білоруса-водія, вікно в дві важких години зовсім без зв'язку, очікування прикордонного полковника, який виїхав на кордон вирішувати питання з самого Смоленська. Повернення до Мінська, політ до Москви, ще один раптовий і нетиповий кордон у Шереметьєво на рейсі, де кордонів ніколи не було. І тільки о 8 ранку зал прильоту і таксі", – зазначив адвокат.

Водночас сестра Савченко Віра в коментарі ТСН зазначила, що затримуватись у Москві Надія не збирається – вже ввечері хоче полетіти додому.

Віра також зазначила, що у російській столиці поруч з Савченко перебуває український консул.

Головною причиною, чому Савченко вирішила летіти та підтримати українських в'язнів, стала заява Карпюка про те, що він не збирається йти етапом. За словами нардепа, вона це сама пережила, тому розуміє всю складність становища в'язнів.

Раніше Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Як відомо 26 жовтня у Верховному суді Росії слухають апеляцію на вирок засудженим українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку

Адвокати бранців заявили, що на справедливе правосуддя не розраховують, а одразу після рішення Верховного Суду перейдуть до безпосереднього лобіювання звільнення українців.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Українська правда