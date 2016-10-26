НАБУ почало перевірку "квартир Луценка"

Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку придбання та користування нерухомістю на вулиці Еспладній, 34 у Києві, кінцевим бенефіціаром якої може бути син генпрокурора Юрія Луценка Олександр.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У повідомленні уточнюється, що перевірка почалася "у відповідь на численні запити з боку ЗМІ та звернення громадських організацій"

"З огляду на наведену у публікаціях ЗМІ інформацію, наразі достатні підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні. Однак, в рамках чинного законодавства (Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"), НАБУ 26 жовтня 2016 року розпочало інформаційно-аналітичну перевірку зазначених відомостей на предмет наявності ознак корупційного правопорушення", – уточнили у відомстві.

НАБУ пообіцяло повідомити суспільство про результати перевірки.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

Олег Шанковський, УП