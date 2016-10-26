Пєсков: Сурков не користується email, комусь довелося попітніти

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Середа, 26 жовтня 2016, 14:40

У Кремлі заявляють, що помічник президента Росії Владислав Сурков взагалі не користується електронною поштою.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він заявив, що тим, хто виклав в інтернет його "листування", довелося неабияк "попотіти, складаючи "документ".

"Це не він (Сурков), більше того, можу додати - він не користується електронною поштою, тому хтось добряче попотів, верстаючи цей "документ", - сказав представник Кремля.

Він додав, що в адміністрації президента РФ ознайомилися з опублікованою "листуванням Суркова". 

Як відомо, нардеп Антон Геращенко в понеділок після 18 годин запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Киберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

СБУ заявила, що почала перевірку.

Теми: Путін
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Коментарі — 5
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IP: 85.223.209.---Taras Orel26.10.2016 15:39
І туалетним папером не користується. Тільки корою берези
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IP: 193.93.187.---dnipro26.10.2016 15:37
ыхтамнет :)
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk26.10.2016 15:16
Якби Песков сказав " він (Сурков), не користується електронною поштою, тому що він дебіл", то в це повірили б відразу.
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IP: 213.111.84.---kilovka26.10.2016 15:10
А Песков пресс-секретарь Сурка? Довбні, це ж ХХІ сторіччя.Все всі взнають, крім ВАТИ.
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IP: 212.92.233.---Basta1326.10.2016 15:05
он даже читать и писать не умеет, а про существование интернета даже не догадывается.
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