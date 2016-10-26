Пєсков: Сурков не користується email, комусь довелося попітніти

У Кремлі заявляють, що помічник президента Росії Владислав Сурков взагалі не користується електронною поштою.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він заявив, що тим, хто виклав в інтернет його "листування", довелося неабияк "попотіти, складаючи "документ".

"Це не він (Сурков), більше того, можу додати - він не користується електронною поштою, тому хтось добряче попотів, верстаючи цей "документ", - сказав представник Кремля.

Він додав, що в адміністрації президента РФ ознайомилися з опублікованою "листуванням Суркова".

Як відомо, нардеп Антон Геращенко в понеділок після 18 годин запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Киберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

СБУ заявила, що почала перевірку.