Помер колишній заступник командувача АТО Валентин Федічев.

Про це на своїй сторінці написав редактор видання Міністерства оборони України "Народна армія" Роман Туровець.

"Сьогодні пішов із життя Валентин Миколайович Федічев, патріот, справжній офіцер, чесний, принциповий, відвертий і рішучий. 2015-го він останнім виходив з Дебальцевого", - написав він.

Вказується, що причиною смерті стало хворе серце.

Українська правда