Помер колишній заступник командувача АТО

00
0
Середа, 26 жовтня 2016, 15:45

Помер колишній заступник командувача АТО Валентин Федічев.

Про це на своїй сторінці написав редактор видання Міністерства оборони України "Народна армія" Роман Туровець.

"Сьогодні пішов із життя Валентин Миколайович Федічев, патріот, справжній офіцер, чесний, принциповий, відвертий і рішучий. 2015-го він останнім виходив з Дебальцевого", - написав він.

Вказується, що причиною смерті стало хворе серце. 

Українська правда

Теми: АТО армія Дебальцеве
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Правий сектор" і ОУН відхрестилися від затриманої бойовиками Коц 26 жовтня 2016, 14:09
Бойовики заявили про захоплення активістки "Правого сектору" 26 жовтня 2016, 13:13
За добу в зоні АТО поранення отримав 1 боєць – штаб 26 жовтня 2016, 12:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Верховний суд РФ не змінив вироки Карпюку та Клиху
НАЗК збирає термінове засідання через проблеми е-декларування
Горбатюк: застосовувати заочне розслідування до 12 листопада не можна
Кернес отримує гроші у компанії, що виграє підряди у мерії
Усі новини
Інфографіка

Знову провал в Doing Business

охорона здоров'я

МОЗ пояснив, як переходитиме на страхову медицину вже наступного року