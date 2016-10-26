Суд випустив керівника "Правого сектора" Закарпаття на поруки

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Середа, 26 жовтня 2016, 16:07

Печерський суд віддав на поруки народним депутатам Олегу Петренку, Андрію Білецькому, Валерію Пацкану та Ігорю Мосійчуку керівника "Правого сектора" Закарпаття Олександра Сачка.

Про це повідомляє у середу радикал Мосійчук у себе в Facebook.

"ГПУ дослухалася до здорового глузду і відкликала звинувачення в створені терористичної організації та бандитизмі", – пише він.

 

Керівник закарпатського "Правого сектору" Олександр Сачко заявляв, що отримав повідомлення про вчинення 15 злочинів.

Генпрокуратура звинувачувала його в бандитизмі, злісному опорі правоохоронцям, хуліганстві з особливим цинізмом, вбивствах, організації і керівництві бандою та ще низці тяжких злочинів.

25 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство вважає за можливе змінити зазначеній особі підозру на більш м’яку, враховуючи клопотання
ряду народних депутатів та його сімейні обставини – вагітна дружина.

Українська правда

Теми: суд Правий сектор
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