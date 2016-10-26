Росія не пускає Червоний Хрест до українських заручників
Представники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста знову отримали відмову в допуску до незаконно утримуваних українців всупереч досягнутим на переговорах "нормандської четвірки" в Берліні домовленостям.
Про це повідомив президент Петро Порошенко у среду під час вручення вірчої грамоти послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом, інформує прес-служба глави держави.
"Сьогодні ми отримали офіційну відмову щодо відвідання представникам найширшої гуманітарної місії – Міжнародної організації Червоного Хреста. Їм знову було відмовлено в допуску до наших заручників", – повідомив Порошенко.
Президент акцентував увагу посла Польщі на тому, що Росія, всупереч домовленостям, досягнутим в Берліні під час зустрічі у "нормандському форматі", не допускає представників МКЧХ до українських заручників.
"Це є категорично неприйнятним, коли домовленості не виконуються", – підкреслив Порошенко.
Він наголосив також на неприпустимості невиконання домовленостей щодо режиму припинення вогню як по всій лінії зіткнення, так і у зоні розведення сторін.
Президент повідомив, що представники спостережної місії ОБСЄ знову потрапили під обстріл, а також про спробу російських бойовиків встановити спостережний пост на розведеній території, яка була недопущена українськими військовими.
Глава держави наголосив на тому, що якщо Мінські домовленості і взяті зобов’язання не будуть виконуватися з боку Росії, санкції мають бути продовжені.
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