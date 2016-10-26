Посол Британії обурилась, що Сенцову і Кольченку нав'язали громадянство РФ

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Середа, 26 жовтня 2016, 17:47

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявила, що розчарована тим, що Росія відмовилася видавати Україні Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Про це вона написала у своєму Твіттері

"Розчарована, що Росія не передасть Сенцова і Кольченка Україні", - написала вона.

"Неправильно нав’язувати громадянство жителям незаконно анексованого Криму", - додала Гоф.

Як відомо, 25 жовтня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що засуджені Олег Сенцов і Олександр Кольченко не можуть бути видані Україні, якщо вони є громадянами РФ.

Водночас, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська написала листа Москальковій про те, що автоматичне набуття громадянства РФ Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком є насправді примусовим.

Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

Українська правда

Теми: Британія Сенцов Росія
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