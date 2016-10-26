Рейтинг Путіна знову б'є рекорди

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Середа, 26 жовтня 2016, 19:04

Схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна досягло максимуму за 2016 рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", передає "Новая газета".

Так 84% росіян заявили, що схвалюють діяльність Путіна (у вересні цей показник досягав 82%).

Згідно з результатами опитування, найбільше росіяни довіряють теж Путіну (52%). На другому місці за довірою міністр оборони Сергій Шойгу (24%) і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (24%).

Водночас, впевненість росіян в тому, що справи в країні йдуть цілком в правильному напрямку, сягнула річного максимуму - з цим твердженням погодилися 55% респондентів.

Як відомо, у 2015 році у жовтні рейтинг схвалення роботи російського президента Володимира Путіна досяг рівня в 89,9%.

Теми: Путін Росія
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Коментарі — 4
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IP: 93.74.174.---kilovka26.10.2016 20:27
одобрямс...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 26.10.2016 20:18
Этим рейтингом угрокацапы в очередной раз продемонстрировали всему миру свой звериный оскал. Только и всего.
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IP: 37.23.135.---Першин Сергей26.10.2016 19:53
ReAlex: Завидуй молча.
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IP: 130.180.219.---ReAlex26.10.2016 19:18
Рейтинг Гітлера теж колись бив рекорди.
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