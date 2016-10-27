НАТО розмістить чотири батальйони в країнах Балтії і Польщі

Збільшення чисельності НАТО в державах Східної Європи та розміщення там чотирьох батальйонів є "виразним сигналом" для Росії.

Про це заявила в ході дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в середу, 26 жовтня, глава Міноборони ФРН Урсула фон дер Ляйен, пише DW.com.

Рішення відправити до країн Балтії та Польщі військовослужбовців Північноатлантичного альянсу прийнято в оборонних цілях, повідомила фон дер Ляйен, нагадавши, що напад на одну з держав НАТО означатиме напад на всі 28 країн організації.

Перекидання чотирьох батальйонів НАТО в країни Балтії і Польщі призначене на лютий 2017 року, їх повне укомплектування відбудеться протягом кількох наступних місяців.

Командувати контингентом в Литві чисельністю 1000 військовослужбовців буде Німеччина, причому його більшу частину - від 400 до 600 осіб - складуть солдати бундесверу.

Командування батальйоном НАТО в Латвії візьме на себе Канада, в Естонії - Великобританія, а в Польщі - США. Оснащені танками та іншою бойовою технікою підрозділи будуть перебувати в стані повної бойової готовності і в разі військового нападу на одну з країн зможуть негайно відреагувати.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг перед початком зустрічі в Брюсселі зазначив, що Росія продовжує курс "військової загрози", що відрізняється "широкомасштабними і несподіваними маневрами".

Тому альянс продовжить посилювати політику "стримування і оборони", яка включає в себе збільшення присутності НАТО не тільки в Східній Європі, але і на Чорному морі, заявив Столтенберг.