В НАТО підтвердили входження кораблів ВМФ РФ в акваторію Балтики

00
0
Четвер, 27 жовтня 2016, 05:48

НАТО підтверджує входження двох російських кораблів в акваторію Балтійського моря.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ 26 жовтня на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

"Можу підтвердити, що 2 бойових кораблі Росії зайшли в акваторію Балтійського моря", – сказав він.

"Ми відстежуємо такі пересування і розгортання військово-морських сил Росії, як ми робимо це щодо групи під керівництвом крейсера "Кузнецов". Це ще один приклад тенденції, яку ми спостерігаємо упродовж останнього часу: нарощування військових сил Росією. НАТО реагує, ми підвищуємо готовність наших сил, підвищуємо нашу присутність, у тому числі, у регіоні Балтійського моря", – додав генеральний секретар НАТО.

25 жовтня аналітичний центр Atlantic Coucil у своїй статті повідомив про ймовірний рух до Балтійського моря двох військових кораблів Росії ("Зелений Дол" та "Серпухов"), озброєних крилатими ракетами дальнього радіусу дії "Калібр", які здатні нести ядерний заряд. У серпні ці судна випускали ракети по Сирії з Середземного моря, пише Atlantic Coucil.

Як повідомлялося, НАТО розмістить чотири батальйони в країнах Балтії і Польщі. Оснащені танками та іншою бойовою технікою підрозділи будуть перебувати в стані повної бойової готовності і в разі військового нападу на одну з країн зможуть негайно відреагувати.

Теми: Прибалтика Росія НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Байден: США захищатимуть Прибалтику від Росії 24 серпня 2016, 07:56
Канада погодилася командувати батальйоном НАТО в Латвії 1 липня 2016, 02:53
Чотири країни відправлять військових до країн Балтії 26 травня 2016, 04:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія направила на Донбас 57-й "гумконвой"
ЗМІ: Члени НАЗК щомісяця преміювали себе, збільшивши виплати в 10 разів
Порошенко: зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу
Україна порушила питання скасування псевдодержавних структур бойовиків
Усі новини
Фото

"Стінка на стінку". Миротворчий арт-проект викликав негативну реакцію киян

Думка видавців

Як Україна показала себе на 68-му Франкфуртському книжковому ярмарку