АТО: 72 атаки, Широкине і Водяне обстрілювали з артилерії

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Четвер, 27 жовтня 2016, 07:11

За минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників із застосуванням великокаліберних мінометів і ствольної артилерії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 43 випадки порушення режиму припинення вогню. В районах Гнутового, Талаківки, Грагітного, Старогнатівки обстріли з боку бойовиків відбулись із використанням стрілецької зброї та гранатометів. Поблизу Красногорівки і Павлополя по підрозділах Збройних Сил України вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, кулеметів, гранатометів та озброєння танку. А в бік Мар’їнки, Тарамчука було задіяно ворожі міномети 120 калібру, вогонь БМП та снайперів.

В районах Широкиного та Водяного українські позиції зазнали обстрілів зі ствольної артилерії калібрів 122 мм та 152 мм.

На Донецькому напрямку зафіксовано 14 провокацій проти сил АТО. В Майорську та Новгородському під час обстрілів окупанти застосували зенітні установки, гранатомети, кулемети, вогонь БМП, а в районах оборони українських позицій біля Зайцевого, шахти Бутівки та Авдіївки - міномети 82 та 120 калібрів, решту арсеналу зброї противника меншого калібру.

На Луганському напрямку зафіксовано 15 обстрілів. Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші вогнем кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї поблизу Трьохізбенки, Кримського, Золотого, балки Кошарної, Новолександрівки та Троїцького, а у Новозванівці, окрім цієї зброї обстріли посилювались мінометами 82 калібру.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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