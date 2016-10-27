З самого ранку бойовики обстрілюють Торецьк і КПВВ "Майорське"

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Четвер, 27 жовтня 2016, 10:06

На Донбасі пропускний пункт "Майорське" закритий через обстріли бойовиками, крім того, бойовики обстрілюють з самого ранку Торецьк.

Про це повідомляють Держприкордонслужба та голова поліції донецької області В'ячеслав Аброськін.

Щодо контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське", прикордонники повідомляють, що він перекритий через обстріли.

"У зв’язку з обстрілами позицій українських військових терористами, на напрямку вищевказаного контрольного пункту, пропускні операції в "Майорському" тимчасово не здійснюються. Обстріл розпочався о 6.30, ще до початку пропускних операцій", - повідомили прикордонники.

За інформацією прикордонників станом на 10:30, "обстріли на даному напрямку російсько-терористичними військами продовжуються".

"Окрім мінометів бойовики також почали застосовувати стрілецьку зброю", - повідомили прикордонники.

У свою чергу Аброськін у своєму ФБ повдіомив, що атаки на Торецьк розпочалися о 6:30.

"Сьогодні, з 6:30 бойовики з мінометів обстрілюють Торецьк. О 7:20 почали обстріл житлового сектора мирного міста. Попадання на вул. Фестивальній і Павлова", - повідомив він.

"Інформація про постраждалих мирних громадян в даний час не надходила в поліцію. По закінченню обстрілу слідчо-оперативна група поліції проведе огляд пошкоджених будинків", - додав він о 8:21, що означає, що станом на той момент обстріли тривали.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас війна
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