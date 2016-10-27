Одного з "чинів" Міноборони затримали за "відкат" у Херсоні

00
0
Четвер, 27 жовтня 2016, 12:11

Начальника військового представництва Міністерства оборони затримали з хабарем на одному з підприємств Херсона.

Як повідомляє Служба безпеки України, він вимагав від херсонського підприємця "відкат" за погодження документів, що підтверджують виконання ремонтних робіт військової техніки за рахунок коштів держбюджету.

Співробітники СБУ й прокуратури затримали військовослужбовця під час отримання 7 тисяч гривень хабара.

 

Здирнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Теми: Міноборони хабар Херсонська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Міноборони показали "Пелікан" для захисту повітряного простору України 22 жовтня 2016, 15:27
Міноборони РФ назвало п’ятничною дурістю заяви про перепродаж "Містралів" 21 жовтня 2016, 20:16
У Міноборони з'явився держсекретар 21 жовтня 2016, 08:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Росії суд не захотів відпускати Сущенка
В ЄС знову проблеми з рішенням, яке гальмує безвіз для України – ЗМІ
У НАЗК просять розуміння і грошей, щоб не бути "як котенята"
НАЗК не продовжуватиме строки е-декларування
Усі новини
Фото

"Стінка на стінку". Миротворчий арт-проект викликав негативну реакцію киян

Дослідження

Крістофера Марлоу визнали одним із співавторів Шекспіра