Одного з "чинів" Міноборони затримали за "відкат" у Херсоні

Начальника військового представництва Міністерства оборони затримали з хабарем на одному з підприємств Херсона.

Як повідомляє Служба безпеки України, він вимагав від херсонського підприємця "відкат" за погодження документів, що підтверджують виконання ремонтних робіт військової техніки за рахунок коштів держбюджету.

Співробітники СБУ й прокуратури затримали військовослужбовця під час отримання 7 тисяч гривень хабара.

Здирнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.