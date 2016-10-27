В Росії суд не захотів відпускати Сущенка

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Четвер, 27 жовтня 2016, 12:34

Московський суд відхилив апеляцію на арешт журналіста Укрінформ Романа Сущенка.

Про це у своєму Facebook написав кореспондент Уніана Роман Цимбалюк, який працює в РФ.

"Кореспондент Укрінформа Роман Сущенко. Москміськсуд, апеляція на арешт відхилена", - написав він.

"Робота нашого корпункту звелася до висвітлення судів у справах громадян України", - додав він.

Сущенко в суді
Сущенко в суді
Роман Цибалюк

Як повідомляв раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін, засідання проводилося у закритому режимі, оскільки ФСБ вбачає у справі державну таємницю.

Оновлюється…

Теми: Політв'язні Росія
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