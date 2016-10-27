В Росії суд не захотів відпускати Сущенка
Московський суд відхилив апеляцію на арешт журналіста Укрінформ Романа Сущенка.
Про це у своєму Facebook написав кореспондент Уніана Роман Цимбалюк, який працює в РФ.
"Кореспондент Укрінформа Роман Сущенко. Москміськсуд, апеляція на арешт відхилена", - написав він.
"Робота нашого корпункту звелася до висвітлення судів у справах громадян України", - додав він.
Як повідомляв раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін, засідання проводилося у закритому режимі, оскільки ФСБ вбачає у справі державну таємницю.
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