У Раді з'явилась постанова про перейменування Сєвєродонецька
У Верховній Раді зареєстрована постанова про перейменування міста Сєвєродонецьк Луганської області на Сіверськодонецьк.
Документ був зареєстрований у четвер. Авторами стали 12 депутатів з різних фракцій.
Згідно з пояснювальною запискою, метою перейменування є приведення назви міста у відповідність до правил українського правопису.
Також автори нагадують, що відповідно до правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджених наказом Міністерства аграрної політики 29 липня 2014 року № 282, "географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису".
Вони також назначили, що, з огляду на це, в громадському обговоренні перейменування міста немає необхідності.
Олег Шанковський, УП
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