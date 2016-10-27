Нардеп Мартиняк, в якого 7 дорогих годинників, позичив у Поплавського 11 млн

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Четвер, 27 жовтня 2016, 12:48

Нардеп від групи "Воля народу" Сергій Мартиняк задекларував 7 годинників загальною вартістю 3,5 млн гривень, два натільні хрести загальною вартістю півмільйона гривень, і зброю на півмільйона гривень.

Про це йдеться у його електронній декларації, передають "Українські новини".

Також Мартиняк у 2015 році позичив 11,6 млн гривень у депутата від групи "Воля народу" Михайла Поплавського.

З годинників у Мартиняка: Patek Philippe металевий за 210 тис. грн, Patek Philippe з дорогоцінними металами за 394 тис., 577 тис., 682 тис., 525 тис. і 1 млн гривень, а також Jaeger Le Coultre з дорогоцінними металами за 1,1 млн гривень.

З ювелірних виробів у депутата два натільні хрести з дорогоцінними металами за 200 тис. і 300 тис. гривень, а також у нього є мисливська зброя - карабін Blaser за 260 тис. гривень і зброя Tavor за 240 тис. гривень.

Крім того, Мартиняк задекларував 292 тисяч доларів і 270 тисяч євро готівки в 2015 році.

Окрім позики від Поплавського, він отримав позику від компанії "Агідель" в сумі 4,9 млн гривень.

Витратив Мартиняк у 2015 році 9 млн гривень на придбання нерухомого майна, ще 0,5 млн гривень склали його внески в благодійні фонди і 118 тис. Гривень - благодійний внесок на будівництво церкви.

Депутат володіє корпоративними правами в 13 компаніях і загальна сума його внесків в їх статутний капітал становить 281,8 млн гривень, також Мартиняк є кінцевим бенефіціаром 15 компаній.

Загальний річний дохід депутата склав понад 30 млн гривень, у тому числі позика у Поплавського, а на рахунки в банки в 2015 році він вніс 106 тис. гривень.

Відомості про майно в електронній декларації не відрізняються від заповненої в березні декларації, але більш конкретизовані.

Теми: Поплавський декларація
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