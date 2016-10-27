Порошенко про підвищення мінімалки: Не віриш? – прийдеш до мене

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Четвер, 27 жовтня 2016, 13:46

Підвищення мінімальної зарплати позначиться на 4 мільйонах українців, заявив президент Петро Порошенко.

"Вчора Кабмін оголосив про рішення, що з 1 січня 2017 року вдвічі підвищити заробітну платню", – сказав він у Житомирі.

Порошенко додав, що це рішення має дві мети: боротьба з бідністю і розбудова доріг.

Президент наголосив, що "відв’язали" мінімальну зарплатню від прожиткового мінімуму.

"Зарплата не має бути менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більшою. Що це таке, коли в нас видатки на безробітного дорівнюють заробітній платні? Який дурень піде працювати, якщо можна зареєструватися для допомоги з безробіття – нічого не робити й отримувати ту саму заробітну платню в 1400 гривень?", – сказав він.

"Пособіє буде залишатися таким самим – 1450 гривень. А людина, якщо вона працює цілий робочий тиждень повний робочий день, буде заробляти 3200 – і буде різниця! Не віриш? Я тобі кажу. Прийдеш до мене…", – заявив Порошенко комусь у залі, хто сидів навпроти нього.

"Коли раніше підвищували заробітну платню? Нагадати тобі? Це було тут неподалік, у Бердичеві, у 2004-му році, за два місяці до виборів. А ми прийняли рішення зараз підвищити", – наголосив президент.

За його словами, основну вигоду від цього рішення отримають 4 мільйони українців, які зараз працюють і мають зарплатню менше 1,5 тисячі гривень.

Президент наголосив, що у бюджетній сфері це підвищення ляже на держбюджет, а у бізнесі – на підприємців.

"Бізнесу знизили податкове навантаження на заробітну платню: раніше вони платили 43%, а зараз 20%. Так те, що ти зекономив і не додав державі – це ж не за твій рахунок, віддай людям! Це чесно. І звідки є ресурс? У тому числі для тих Фомів невіруючих, які зараз до цього скептично ставляться", – заявив Порошенко.

Він також втішений, що рішенням про підвищення мінімальної зарплати "зненацька захопили" опонентів – і вони "не знали, що казати": "Спочатку сказали, що мало підвищили – так у 2 рази! А-а… мало! "Так це ми зробили, бо ми вимагали". Та нічого ви не вимагали! Ви були при владі і могли б підвищити, якби не крали".

"І у нас на сьогодні не дуже легке бюджетне становище. Ви наростили борги по енергоносіях і газу у НАК "Нафтогаз" – у нас зараз нульовий дефіцит! Ви сиділи на газовій голці в Росії – ми зараз не купуємо жодного кубометру, забезпечивши енергетичну незалежність нашої держави. І зараз будемо підвищувати мінімальну заробітну платню", – заявив президент.

Порошенко додав, що з 1 грудня також буде підвищено пенсії на 10%.

Олена Рощенко, УП

Теми: зарплати Порошенко
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Коментарі — 8
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko27.10.2016 14:27
и перед этим отпустили цены) уже сейчас каждую неделю в небольших магазинах продавщицы извиняющимся голосом говорят - новая поставка будет дороже, цены вырастут. Могу себе только представить, что и сколько будет стоить, и как быстро цены "сожрут" это повышение.
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:25
formalin:
Тобто нова серія зрівнялівки: мінімалка підвищується, а всі інші зарплати не ростуть пропорційно, а заморожуються?
та они не будут расти, и минималки не вырастут. это опережение экономики. нынешние зарплаты, которые в большинстве на 70-80% "серые", построены как раз на минималке 1200. когда она превратится в 3200, бизнес становится перед выбором: увольнять сотрудников (невозможно потянуть двукратное увеличение фондов оплаты труда), оформлять их на полставки-полдня-пару часов или закрываться. платить в 2 раза больше - как сотрудникам, так и налогов - никто не будет, потому что для этого нужно сделать свои товары-услуги дороже в 2 раза. а кто их тогда будет покупать?
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:22
Taras Orel:
вы такой смешной. с какого перепугу без снижения налогового бремени работодатель поднимет зарплату в 2 раза? он оформит такого человека на неполный день и будет платить ему 900 гривен официально, еще меньше, чем он получал, а остальное - в конверте. вы в Украине вообще живете? это стандартная практика ВСЕГО украинского бизнеса, потому что предыдущее правительство говорило о снижении налогового бремени, а это - нет. и без этого снижения нихрена не поменяется.
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IP: 46.175.78.---vik735227.10.2016 14:22
Що таке 3200 гривень? Це чотири філіжанки кави на день, нешановний пан президент. Ми вже чули відповідь на питання - коли солдат буде отримувати 1000 гривень на день? Яка пролунала відповідь? Нагадаю. Театрально поставленим голосом Порошенко прокричав - 26 числа, запиши - 26 числа! Порошенко хворий, ця хвороба називається МІФОМАНІЄЮ, але вона має другу назву - синдром Мюнхаузена. Вчені пишуть -"Патологічну брехливість слід розглядати як частину базового психологічного розладу особистості, ніж окремо виділене захворювання".
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:20
конечно, скажется. путем роста цен, падения курса нацвалюты, бешеного роста расходов бизнеса и ухода его в тень.
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