МЗС: Росія цинічно використовує українців в своїх політичних цілях

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Четвер, 27 жовтня 2016, 14:05

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських політв'язнів.

Про це написала речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері в четвер.

Так у відомстві відреагували на чергове незаконне рішення так званого російського правосуддя щодо затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

МЗС висловив протест на рішення Московського суду, який 27 жовтня відхилив апеляцію на арешт кореспондента національного агентства "Укрінформ".

"Сущенко має бути звільнений. Росія цинічно використовує наших громадян у своїх політичних цілях. Висловлюємо протест і закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на РФ для звільнення всіх українських політв'язнів в Росії", – написала Беца.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Українська правда

Теми: Політв'язні Сущенко заручники МЗС Росія
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