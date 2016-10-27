Все більше росіян не підтримують анексію Криму, вже 13% - проти

Кількість росіян, що не підтримують анексію Криму зросла у порівнянні із 2015 роком.

Про це у четвер повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на російський "Левада-Центр".

Вказується, що більшість росіян (83%) підтримують "входження" Криму до складу РФ (84% рік тому), а не згодні з цим 13% респондентів.

У 2015 році таких було 12%.

Обстановку на сході України дві третини (61%) опитаних оцінюють як напружену, 18% - як критичну, вибухонебезпечну.

Кожен сьомий (13%) респондент вважає, що ситуація в регіоні спокійна, благополучна. Не змогли відповісти 9% учасників опитування.

Говорячи про можливий розвиток ситуації на сході України в найближчий рік, практично кожен другий (48%) росіянин висловив думку, що нічого не зміниться.

Кожен четвертий (25%) очікує погіршення обстановки, 11% - навпаки, поліпшення. 16% не дали певної відповіді.

Як відомо, частка росіян, які виступають за введення візового і митного режиму з Україною, досягла 39%.