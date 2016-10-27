Блок Порошенка анонсував з'їзд

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Четвер, 27 жовтня 2016, 14:59

29 жовтня відбудеться з'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це повідомила "Укрінформу" народний депутат від БПП Ірина Фріз.

"З'їзд заплановано на 29 жовтня, ймовірніше за все, він пройде за адресою: Лаврська, 16", – сказала Фріз.

За її словами, на заході обговорять участь БПП у виборах керівництва територіальних громад, які відбудуться 11 і 18 грудня. Розглядатимуться зміни до статуту партії.

Фріз наразі не володіє інформацією, чи буде з'їзд відкритим для преси. Однак вона запевнила, що "у будь-якому разі суспільство буде знати, про що йшлося на з'їзді", оскільки після його проведення спікери обов'язково проінформують про рішення, ухвалені партією.

На запитання "Української правди", чи планують на з'їзді обирати нового голову партії через заяву про вихід мера Києва Віталія Кличка з партії у відповідності до закону про державну службу, Фріз зазначила: "Порядок денний буде тільки завтра, я наразі кажу, що вже відомо".

Теми: БПП
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