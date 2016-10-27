Петренко тримає на рахунку $1 млн, має машини і дорогі годинники

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Четвер, 27 жовтня 2016, 16:06

Міністр юстиції Павло Петренко подав електронну декларацію про майно та доходи в 2015 році, в якій задекларував понад $1 млн на депозиті, витрати на благодійність в розмірі 1 млн грн і колекцію з 16 гравюр.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на реєстр декларацій.

Міністр також задекларував земельну ділянку в селі Старі Безрадичі Обухівського району Київської області площею 29 тисяч кв. м, частку в 50% від ділянки в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області загальною площею 1 497 кв. м, оренду у іноземних громадян квартири в Києві площею 144,3 кв. м, а також квартиру в Києві площею 62,8 кв. м, яка знаходиться в іншому праві користування міністра.

Петренко задекларував також 2 картини і 2 ікони, 2 пари наручних годинників Ulysse Nardin і Perrelet.

Міністр володіє двома автомобілями Volkswagen Golf 2007 року випуску і Land Rover 2006 року випуску, а також орендує у ТОВ "Адвокатська група "МЛГРУП" автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску.

Він володіє 100 військовими облігаціями вартістю 1 тис. грн і 25% прав на знак для товарів і послуг.

Міністр юстиції отримав 3 млн 789 тис. 974 грн доходів в 2015 році, з яких зарплата склала 71 тис. 949 грн, відсотки по депозиту в "Ощадбанку" – 1 млн 122 тис. 014 грн, у банку "Софіївський" – 431 тис. 057 грн, компенсація за відрядження від Ради Європи – 82 тис. 954 грн, а також дохід від відчуження нерухомого майна 800 тис. грн і 1,3 млн грн.

Петренко задекларував на депозиті в "Ощадбанку" $1 млн. 031 тис. 503, банку "Софіївський" – $1 935 тис., 50 грн., у Приватбанку – 1 903 тис. євро, 217 грн і $6.

Крім того, міністр юстиції задекларував готівкові кошти: $505 тис., 84 тис. євро і 870 тис. грн.

Теми: декларація Петренко
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