РосЗМІ розповідають нову страшилку про "Правий сектор"

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Четвер, 27 жовтня 2016, 16:11

Російські видання розповсюджують заяви начебто учасниці "Правого сектора" про те, що на одній з баз руху в Донецькій області утримують людей, причетних до розстрілу "майданівців".

Так, відповідне відео розповсюджує російське агентство "РИА Новости".

26 жовтня донецькі бойовики повідомили про затримання активістки "Правого сектора" Лілії Коц на підконтрольній їм території.

Бойовики заявили, що Коц прибула за завданням "Правого сектора" і ОУН "з метою організації викрадення військовослужбовця Збройних сил ДНР".

Добровольчий рух "Організація українських націоналістів" і "Правий сектор" заперечили причетність затриманої до їхніх організацій.

Теми: Росія Правий сектор пропаганда
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