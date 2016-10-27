Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

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Четвер, 27 жовтня 2016, 18:11

Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів.

"В районах Талаківки, Широкіного, Красногорівки та Гнутового противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів, кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Водночас обстріли сил АТО поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Тарамчука та Опитного тривали з мінометів калібрів 82-мм та 120-мм. Поблизу Водяного, окрім мінометів, підрозділи українських захисників опинились під вогнем ствольної артилерії 152 калібру.

"На Донецькому напрямку окупанти 9 разів порушували режим тиші. В бік Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї, а в районі Авдіївки використали одночасно міномети обох калібрів", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку зафіксовано 1 збройну провокацію на околиці Станиці Луганської. "Тут бойовики в черговий раз застосовували стрілецьку зброю", - розповіли у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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