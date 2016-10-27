Путін: США будуть працювати паралельно з "нормандським форматом"

Росія не проти залучення в "нормандський формат" США, але є домовленість працювати з ними паралельно.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на валдайському клубі, пише російський "Интерфакс".

"Чи потрібно залучати когось іншого? Російська позиція така: ми не проти залучати будь-кого, в тому числі і наших американських партнерів. Але домовилися таким чином з усіма учасниками цього процесу, що ми з американськими нашими колегами будемо працювати паралельно", - сказав додав він.

Путін продовжив: "Мій помічник і пані Нуланд (помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд) зустрічаються регулярно, і ці теми обговорюють, шукають компроміси. Але це, зрозуміло, робиться не келійно, таємно, всі учасники "нормандського формату" в курсі, знають, і ми враховуємо, звичайно, позицію наших американських партнерів".

Путін також заявив, що був єдиним, хто підтримав ідею українського лідера Петра Порошенка про введення збройної місії ОБСЄ на Донбасі, на відміну від інших лідерів країн "нормандського формату" (Росія, Україна, Німеччина, Франція).

"Президент Порошенко виступив з ініціативою про так звану поліцейську місію під час проведення майбутніх можливих виборів на Донбасі - в Донецьку і Луганську. Я єдиний, хто його підтримав", - сказав президент РФ.

"Я не називаю це поліцейською місією в силу того, що всі інші учасники процесу проти цього", - продовжив Путін.