Путін: США будуть працювати паралельно з "нормандським форматом"

4158 переглядів
0
Четвер, 27 жовтня 2016, 18:41

Росія не проти залучення в "нормандський формат" США, але є домовленість працювати з ними паралельно.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на валдайському клубі, пише російський "Интерфакс".

"Чи потрібно залучати когось іншого? Російська позиція така: ми не проти залучати будь-кого, в тому числі і наших американських партнерів. Але домовилися таким чином з усіма учасниками цього процесу, що ми з американськими нашими колегами будемо працювати паралельно", - сказав додав він.

Путін продовжив: "Мій помічник і пані Нуланд (помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд) зустрічаються регулярно, і ці теми обговорюють, шукають компроміси. Але це, зрозуміло, робиться не келійно, таємно, всі учасники "нормандського формату" в курсі, знають, і ми враховуємо, звичайно, позицію наших американських партнерів".

Путін також заявив, що був єдиним, хто підтримав ідею українського лідера Петра Порошенка про введення збройної місії ОБСЄ на Донбасі, на відміну від інших лідерів країн "нормандського формату" (Росія, Україна, Німеччина, Франція).

"Президент Порошенко виступив з ініціативою про так звану поліцейську місію під час проведення майбутніх можливих виборів на Донбасі - в Донецьку і Луганську. Я єдиний, хто його підтримав", - сказав президент РФ.

"Я не називаю це поліцейською місією в силу того, що всі інші учасники процесу проти цього", - продовжив Путін.

Теми: США Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: без згадування України і Трамп, і Клінтон приречені на поразку 27 жовтня 2016, 16:47
Битва за Вашингтон. Офшорне лобі Юлії Тимошенко 27 жовтня 2016, 13:06
Представник Трампа переконує, що той підтримує Україну, а не РФ 26 жовтня 2016, 08:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Путін: Фабрика "Рошен" продовжує працювати в Росії, хоч і має проблеми
Посли G7 написали гнівного листа Порошенку
Медведчук приїхав до Путіна в Сочі і реготав з Пєсковим
У ТОП-3 найбагатших українців Ахметов, Пінчук і Коломойський
Усі новини
Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму

Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club