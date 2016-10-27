Нардеп з БПП тримає на руках 133 мільйона гривень

5550 переглядів
3
Четвер, 27 жовтня 2016, 18:54

Депутат Верховної Ради від "БПП" Руслан Демчак задекларував 133 млн гривень готівкових коштів, а також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські Новини.

Річний дохід депутата склав 79 202 гривень заробітної плати, корпоративних прав або цінних паперів у нього немає, на рахунках в банках - 2,7 тисяч гривень, а готівкою - 133 млн гривень.

 
Руслан Демчак

Дружина депутата отримала 1,2 млн гривень доходів в 2015 році від відчуження майна.

Вона орендує будинок площею 355 кв. м в Лондоні (Великобританія), вартість якого не вказана, і автомобіль Range Rover Evoque Prestig вартістю 0,5 млн гривень.

Також в її власності задекларовані годинник Chopard з дорогоцінними камінню вартістю 0,3 млн гривень.

У подружжя депутата є акції в британській компанії UBG Corporation LImited номінальною вартістю 4,4 млн гривень, корпоративні права (100% капіталу) в ТОВ "Хелстур 2012" вартістю 2 тис. гривень в грошовому еквіваленті, а також вона є кінцевим бенефіціаром в ТОВ "Укрбізнесгруп Гарантія" і зберігає 386 фунтів стерлінгів в банку в Великобританії.

Теми: БПП гроші декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Блок Порошенка анонсував з'їзд 27 жовтня 2016, 14:59
Проекти змін до КПК, або Всю владу – генпрокуророві Луценку 26 жовтня 2016, 15:28
Найбільш синхронно в Раді голосують три фракції 21 жовтня 2016, 12:44
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 78.111.190.---Vladimir Omelyanov27.10.2016 20:43
І що від таких депутатів доброго чекати ? Для них головне власні бізнесінтереси .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 212.80.43.---67viktormaximov27.10.2016 19:57
не довіряє пані Гонтарєвій, паразіт!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 134.249.42.---робін_гудбай27.10.2016 19:46
Интересно, сколько стоит его депутатский мандат в проекте БПП?..
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Путін: Фабрика "Рошен" продовжує працювати в Росії, хоч і має проблеми
Посли G7 написали гнівного листа Порошенку
Медведчук приїхав до Путіна в Сочі і реготав з Пєсковим
У ТОП-3 найбагатших українців Ахметов, Пінчук і Коломойський
Усі новини
Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму

Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club