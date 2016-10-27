Нардеп з БПП тримає на руках 133 мільйона гривень

Депутат Верховної Ради від "БПП" Руслан Демчак задекларував 133 млн гривень готівкових коштів, а також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські Новини.

Річний дохід депутата склав 79 202 гривень заробітної плати, корпоративних прав або цінних паперів у нього немає, на рахунках в банках - 2,7 тисяч гривень, а готівкою - 133 млн гривень.

Руслан Демчак

Дружина депутата отримала 1,2 млн гривень доходів в 2015 році від відчуження майна.

Вона орендує будинок площею 355 кв. м в Лондоні (Великобританія), вартість якого не вказана, і автомобіль Range Rover Evoque Prestig вартістю 0,5 млн гривень.

Також в її власності задекларовані годинник Chopard з дорогоцінними камінню вартістю 0,3 млн гривень.

У подружжя депутата є акції в британській компанії UBG Corporation LImited номінальною вартістю 4,4 млн гривень, корпоративні права (100% капіталу) в ТОВ "Хелстур 2012" вартістю 2 тис. гривень в грошовому еквіваленті, а також вона є кінцевим бенефіціаром в ТОВ "Укрбізнесгруп Гарантія" і зберігає 386 фунтів стерлінгів в банку в Великобританії.