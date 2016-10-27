У подружжя Княжицьких - більше мільйона доларів і 7 відеокамер

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Микола Княжицький задекларував $720 тис. наявних коштів, його дружина - $300 тис. і 7 відеокамер у 2015 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Дружина депутата має 7 відеокамер Canon і Sony, комп'ютер Apple iMac, 4 портативні устрої бездротової передачі сигналу за допомогою 3G LU400, сервер відеоінжест 4-х канальний, сервер графічного оформлення ефірного мовлення, сервер зберігання відеоконтенту й дизельну електростанцію HYW-45 T5 у шумопоглинальному кожусі.

З готівки задекларовано $720 тис. і 3,75 млн гривень депутата й 300 тис. доларів дружини.

Інші відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої у квітні декларації.

Дохід депутата становив 378 110 гривень, з яких 80 110 гривень - заробітна плата, 155 тис. гривень - авторська нагорода й інші види доходів від реалізації майнових прав інтелектуальної власності, 143 тис. гривень - дохід від відчуження майна (у декларації відсутній задекларована в 2014 році машина Subaru Legacy 2004 року випуску).

Сім'я депутата задекларувала за 2015 рік 1 979 920 гривень доходів.

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Українські новини, Українська правда