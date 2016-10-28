Клімкін звинуватив деяких спостерігачів ОБСЄ в роботі на РФ

Проблема ефективності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ полягає в тому, що деякі спостерігачі організації працюють на Російську Федерацію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "24", передає "ДТ".

"Не дивлячись на це, для України вкрай важливо, щоб місія цілодобово була присутня на території Донбасу", - зазначив він.

Клімкін додав, що головним є те, щоб місія ОБСЄ не пошкодила інтересам України.

Міністр також підкреслив, що якщо СММ не буде на 100% контролювати ситуацію, то рішення конфлікту на Донбасі нікуди не просунеться.