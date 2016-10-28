Порошенко і Ердоган засудили порушення прав людини в Криму

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом засудили порушення прав людини в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"Співрозмовники засудили порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Президент Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко повідомив Ердогану, що термін безвізового перебування для турецьких громадян на території України збільшено з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду.

"Аналогічне рішення щодо українських громадян уряд Туреччини ухвалив раніше. Петро Порошенко назвав це важливим кроком у розвитку міжлюдських стосунків та економічних зв'язків між країнами", - наголошується в повідомленні.

Крім того, співрозмовники домовилися активізувати переговори про зону вільної торгівлі та обговорили порядок подальших контактів на вищому рівні.

Відзначається, що Порошенко також привітав турецький народ з грядущою 93-ю річницею проголошення Республіки Туреччина.