У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 1000 авто

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 01:07

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на 22:00 27 жовтня стоять 970 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 350 машин, "Устилуг" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринів" - 120, "Краковець" - 90, "Грушів" - 50, "Шегині" - 20.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

 На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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