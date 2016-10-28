Клімкін сподівається на завершення розслідування справи по МН-17 навесні 2017 року

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 01:44

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що результати розслідування трагедії літака рейсу МН-17, що сталася в липні 2014 року на Донбасі, будуть представлені навесні 2017 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "24", передає "Інтефакс-Україна".

"Я сподіваюся, що розслідування в наступному році буде закінчено, може навесні, може дещо пізніше. І у нас будуть остаточні результати", - зазначив він.

За словами Клімкіна, є два можливих варіанти залучення винних до відповідальності: міжнародний трибунал і суд національної юрисдикції. Він підкреслив, що в обох варіантах українська сторона вже має опрацьовану юридичну процедуру.

Теми: Клімкін
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