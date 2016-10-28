Гройсман у Франції обговорив поліцейську місію ОБСЄ

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 03:00

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро обговорили перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

"Сторони також обговорили питання розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ і розмінування територій на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

Гройсман підкреслив, що альтернативи Мінським домовленостями немає, і Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань.

"У цьому контексті прем’єрміністр підкреслив, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, допоки вона повністю не виконає свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами", - повідомляє прес-служба.

Крім того, Гройсман зазначив, що "анексія Криму супроводжується прискореною мілітаризацією півострова і повністю змінила безпекову ситуацію в регіоні".

За його словами, Росія "фактично перетворює Крим на величезну військову базу".

Теми: Гройсман Франція
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