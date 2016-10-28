АТО: Бойовики били 54 рази, застосовували важку зброю

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 06:35

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО.

 Бойовики обстріляли підрозділи Збройних Сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї в Гранітному і Талаківці, а в районах Тарамчука, Павлопіля, Новотроїцького та Славного - застосував міномети калібрів 82мм і 120мм.

По українським силам в Мар'їнці, Красногорівці і Широкиному терористи вели вогонь з озброєння БМП, мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів, а в Водяному - зі ствольної артилерії 152 калібру і мінометів калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку бойовики 17 раз порушували режим тиші.

"Під час провокацій українських захисників у Зайцевому, Опитному, Майорську та шахті Бутівка противник використовував кулемети, гранатомети, міномети різних калібрів, в районі Авдіївки – зброю усіх калібрів, зокрема, артилерію 152мм", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку сепаратисти 3 рази стріляли по силах АТО.

У районах Новоалександрівки і Станиці Луганської бойовики застосовували стрілецьку зброю.

Теми: АТО Донбас
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